Postala ozbiljan komentator: Teodora urnisala sve aktere gorućih tema, pa obećala da će se s Terzom naći na sudu! (VIDEO)

Šok preokret!

Teodora Delić bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorila je o svim gorućim temama u Beloj kući.

- Teodore kakvi ste sada ti i Bebica? - upitao je Darko.

- Situacija je zadovoljavajuća - rekla je Teodora.

- Šta se dešava sa Terzom? - upitao je Darko.

- Mislim da on više ima sukob sa Nenadom u kom ispaštam ja, ali meni je fascinantno koliko on zamišlja da ima sa mnom nešto i nikad neće prežaliti. Tužiću ga sigurno - rekla je Teodora.

- Šta Sofija radi sa Terzom? - upitao je Darko.

- Pomislila je da će biti neka fatalna žena koja će vrteti ovde muškarce, ali uzalud. Za sad joj je najbolji Terza da je drži u temi jer jedino on hoće i to je to - rekla je Teodora.

- Ispljuvala si Boru Santanu - rekao je Darko.

- Užas, fascinantno mi je da dopušta sebi da se priča da je gej. Moram da ti kažem da sam primetila da je on sujetan na Filipa Đukića, više puta je to pokazao - rekla je Teodora.

- Kako ti je delovao Filip sinoć? - upitao je Darko.

- Emotivno jako, kad je onako uzdahnuo vazduh i zastao onda sam znala da neće moći da nastavi - rekla je Teodora.

- Kakvi su ti Anita i Luka? - upitao je Darko.

- Ma fejk, prosto su se oboje našli. Mislim da će biti ozbiljnih problema između Luke i Anite što se tiče Maje jer sam videla danas da je Anita pobelela dok su se oni slikali - rekla je Teodora.

Autor: N.Panić