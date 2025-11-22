Obrnuo ploču: Terza se opet poigrao s Bebičinim mozgom, pa podgrejao sumnje da je bio intiman s Teodorom! (VIDEO)

Šok preokret!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je s Borislavom Terzićem Terzom koji je otkrio da li je imao nešto s Teodorom Delić.

- Terza da li si bio s Teodorom u kolima? - upitao je Darko.

- Nek se misle, Bebica kao da je Rok Feler pa ima kamere svuda. Želim samo da se ispravim za Milano jer je to šifra koja postoji napolju - rekao je Terza.

- Vrlo dobro znam šta si pričao napolju, a ime je na L - rekao je Darko.

- Ja sam mnoge stvari saznao ovo leto, ali ne želim da pričam o tim stvarima. Možda ću da ti ispričam kad izađem napolje, nisam teletabis - rekao je Terza.

- Da li si opštio sa njom u kolima? - upitao je Darko.

- Nek razmišljaju pošto su bezobrazni - rekao je Terza.

- Ivane šta ti misliš? - upitao je Darko.

- Previše Bebica ima iskustva ovde da s ljudima predstavi tako i napravi atmosferu da je Teodora kriva. Većina ljudi kaže da je ovo trebalo i moralo da se desi, a jedino što mogu da kažem da izgleda da jedina osoba koja će da izvuče korist iz ovoga je Teodora. Previše su je napravili nekom k*rvetinom, a Filip je na početku večeri rekao: ''Ja i dalje stojim pri svom stavu'', ali kako stvari stoje očigledno nikad nije imao neku emociju prema Teodori. Mogao si onda da tu privlačnost i strast pogledaš kod bilo koje slobodne. Ogromnu odgovornost je preuzeo na sebe, a mnogo se brzo otrgao zbog cele situacije - rekao je Ivan.

- Miki do kojih si ti zaključaka došao? - upitao je Darko.

- Mislim da je Filip bio razlog da se odvoji od Bebice jer vidim da je mnogo pozitivnija i oslobođeno se ponaša. Nije po kodeksima da se gleda devojka koja je zauzeta, ali Filip je samo prokomentarisao da mu se dopada i ništa više. Ja najviše krivim Bebicu jer mislim da je ispao kukavica - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić