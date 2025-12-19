AKTUELNO

Zadruga

Sad si na pravom putu: Luka se pohvalio poklonom od Baje, ipak dobio punu podršku za vezu s Anitom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva/Pink.rs ||

Šok preokret!

Luka Vujović pohvalio se Aniti Stanojlović da mu je ipak otac Bajo poslao čestitku i podržao njegovu vezu sa Anitom, zbog čega je ona bila ponosna.

- Ćale napisao: ''Sad si na pravom putu''. On će sad da se aktivira, videćeš za mesečnicu to će biti haos - rekao je Luka.

pročitajte još

Pale u trans: Maja i Aneli u duetu ismevaju Luku i Anitu, ne mogu da dođu sebi od cerekanja! (VIDEO)

- Naravno da si na pravom putu, meni je stiglo pitanje za Baju je l' se sećaš? - upitala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Evo piše: ''Konačno si na pravom putu, srećna slava Baja''. Možda on nije tu, pa je nekom rekao - rekao je Luka.

pročitajte još

Neću ti lako oprostiti uvrede na moj račun: Biljana Vujović uputila Luki žestok prekor, a od Baje ni traga ni glasa! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Neću više od nebitnih da pravim bitne: Aneli povređena zbog Lukinih flertova s Anitom, sada zauvek presekla s njim i odjavila ga! (VIDEO)

Zadruga

Ipak ne može bez nje? Alibaba dokazao da nije imun na Aneli, zbog ovoga je Luka odmah izljubomorisao! (VIDEO)

Zadruga

Sad neće moći da se izvuče! Dača usnimio koliko je Alibaba lud za Aneli, odmah mu prebacio: Papučo! (VIDEO)

Zadruga

Doneo konačnu odluku: Alibaba od danas prekida svaku komunikaciju s Aneli iz samo jednog razloga! (VIDEO)

Zadruga

Obrnuo ploču: Terza se opet poigrao s Bebičinim mozgom, pa podgrejao sumnje da je bio intiman s Teodorom! (VIDEO)

Zadruga

Izlanuo se i raskrinkao sam sebe: Alibaba indirektno priznao Maji da igra igru s Aneli, ona ostala u šoku! (VIDEO)