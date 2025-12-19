Sad si na pravom putu: Luka se pohvalio poklonom od Baje, ipak dobio punu podršku za vezu s Anitom! (VIDEO)

Šok preokret!
Luka Vujović pohvalio se Aniti Stanojlović da mu je ipak otac Bajo poslao čestitku i podržao njegovu vezu sa Anitom, zbog čega je ona bila ponosna.
- Ćale napisao: ''Sad si na pravom putu''. On će sad da se aktivira, videćeš za mesečnicu to će biti haos - rekao je Luka.
- Naravno da si na pravom putu, meni je stiglo pitanje za Baju je l' se sećaš? - upitala je Anita.
- Evo piše: ''Konačno si na pravom putu, srećna slava Baja''. Možda on nije tu, pa je nekom rekao - rekao je Luka.
Autor: N.Panić