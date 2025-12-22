AKTUELNO

Ispali su smradovi: Bebica po prvi put priznao da je na Đukićevoj strani, pa osuo rafal uvreda po Luki i Aniti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok preokret!

Nenad Macanović Bebica bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorio je o svim gorućim temama u Beloj kući.

- Bebice, šta ti je najzanimljivije u Beloj kući? - upitao je Darko.

Pobednica nema dva grama mozga: Janjuš obrisao patos Anitom i njenom vezom s Lukom, pa priznao da li može da oprosti Kačavendi! (VIDEO)

- Odnos Luke i Anite, to su takvi foliranti. Ona je bila u depresiji zbog Filipa i plakala, odjednom je ušla u vezu s Filipom i sve je navodno okej. Luka je prošle godine branio Pavla Jovanovića i pričao da neće biti u odnosu s devojkom od drugara, pa je to pogazio. Ispali su smradovi - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako ti je Filip delovao sinoć? - upitao je Darko.

- Baš je bio iskren, samo što nije zaplakao. Ne mogu da verujem da mu je Luka to uradio, ja nikad ne bih bio sa devojkom svog prijatelja. Vidi se da mu nije svejedno, ali ni Anita mi nije jasna koja kaže da će se i dalje družiti sa Filipom - rekao je Bebica.

Za deset piva prodaješ pi*ku: Uroš isteruje lažnu pravdu, iskoristio priliku da isponižava Aneli (VIDEO)

- Šta radi Sofija? - upitao je Darko.

- Igra igru, zbog toga je i ušla u rijaliti. Ne verujem da su se njoj i Terzi vratile emocije, ali iskreno mislim da joj je Milan bitniji nego Terza - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

