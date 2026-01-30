PODRŠKA IH OKRENULA NAOPAČKE! Opšti haos u Beloj kući: Luka dokazao svoju ljubomoru zbog poklona! Maja konačno rešila da se obračuna sa Anitom i Vujovićem: Više puta sam gutala knedelu... (VIDEO)

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditelj Milan Milošević najavio je klip u kom Aneli oktirva kako Luka ljubomoriše zbog poklona koji su stigli za nju i Anđela.

- Rekao sam da mislim da je Baja poslao. Identično je Sandra dobijala. Rekao sam da nije Baja sigurno nego da je neko Baju tokom sezone pitao i da je podrška naručila. Nema šanse da je Baja. Verujem da je neko od njihovih pre pitao. Sve drugo je različito, a to je isto urađeno - rekao je Luka.

- Kad je stigla torta za mene i Asmina on je došao i rekao da su Baja ili Bilja poslali čestitku. Ja sam stajala tu i nije me video, a on je ovako uradio Dači. Ja sam odmah znala da je gledao poklone i video srce. Gde si ti to njemu rekao? Ko zna koliko se u međuvremenu firmi otvorilo! Ovo je bolest! Niko ne sme da te čuje da to komentarišeš. Ja sve kontam odmah. Opterećen je jer meni podrška šalje. Boli ga što ja dobijem nešto - rekla je Aneli.

- To je istina. Ja sam rekao da neću da ulazim da ne ispadne nešto, ali sam ušao i pogledao sam. Ja sam Dači pokazao da sam pogledao. Da li sam ti rekao da je Baja ili da je isti poklon kao Sandri? Za tortu tvrdim da je ono 95% rukopis moje majke ili mog oca. Nikad nisam rekao da je moj otac to uradio nego da je isti poklon - rekao je Luka.

- Tos u ljudi koji mene vole. Oni su mu kupvali, a on omalovažava te ljude. Ja se ne bavim tim šta vi dobijate - rekla je Aneli.

- Nas dvoje prošle godine kad smo u svađi ja dobijem za sebe od svoje podrške, ona od sebe - rekao je Luka.

- Jesu li ti preči pokloni ili da si srećan ovde? - pitao je Luka.

- Oni neće prekinuti po cenu života - rekao je Mića.

- Ja nikad nisam potencirala mešanje u ovu vezu. Ja sam više puta progutala knedlu, ali ne mogu da prećutim kad me upliću. Rečeno je da je ja ne volim zbog Filipa. Ja ne mogu ako me neko komentariše. Imam pravo da se nasmejem. Ako mi prirodno nadođe da se nasmejem.Oni imaju problem sa nepoverenjem - rekla je Maja.

Autor: A.Anđić