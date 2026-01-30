ZATREŠĆE SE U ŽELEZNIKU! Rat Bore i Matore ne jenjava, tužbe pljušte sa svih strana! (VIDEO)

Haos!
Bora Santana i Jovana Tomić Matora ne odustaju od svađanja. Nakon haosa koji su danas napravili tokom Nominacije odabranih nisu se smirili, već su rat nastavili.
- Nema potrebe da pričaš sa njim! Ja sam sa njim završila sve - rekla je Matora.
- Ti si cinkara ceo život bila - rekao je Bora.
- Nisam nikoga tužila, ali tebe hoću - rekla je Matora.
- Ti si meni pretio, a vrata od moje kuće su ti uvek bila otovorena - rekla je Matora.
- Što si mi se unela u facu? - pitao je Bora.
Autor: A.Anđić