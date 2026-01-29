RAT NE JENJAVA! Anđelo nazvao Milenu cinkarom, ona mu bez ustezanja odgovorila: DEČKO, TI SI BOLESTAN! (VIDEO)

Haos!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'' postavljeno je Anđelu Rankoviću.

- Kako gledaš na to što je Milena tebi pisala u ranim jutarnjim časovima, da li ženi u tim godinama koja ima decu kod kuće priliči? - glasilo je pitanje.

- Ona je jedna drukara i cinkara. Sama govori kakva je jer je o našim porukama pričala. Ona je odvratna osoba, ličnost. Naravno da joj takvo ponašanje ne priliči, ali nisam ja o tome prvi pričao - kazao je Anđelo.

- On bolje neka se sobom pozabavi. Opet moje godine pominje, ne znam da li treba da iskopam grob i zakopam se. Ja imam svoje sinove, koje sam vaspitala, a čije on vaspitanje u poslednje vreme dovodi u pitanje - kazala je Milena.

- Nisam rekao da su nevaspitani, nego mi je šokantno da ti pokazuješ deci poruke koje sam ja tebi slao - rekao je Anđelo.

- Dečko, ti si bolestan svakako. Sam si pokazao i dokazao da imaš te nagone i da ne možeš da budeš miran. Javljao si se redom svakoj dok si bio i sa Anitom - rekla je Milena.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.