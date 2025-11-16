AKTUELNO

Zadruga

RAT BIVŠIH LJUBAVNIKA NE JENJAVA! Luka pesmama provocira Aneli, ona izgorela, pa mu natrljala fanove na nos (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Provokacije između Aneli Ahmić i Luke Vujovića ne prestaju. Aneli je ovom priliko Luki natrljala na nos podršku, te ih je pozvala da mu pošalju poklone.

- Aneli govori mi da me nema - rekao je Uroš.

- Aneli podržava da me vređaš. Govori da mu ti govoriš da me vređa - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne prebacuj na mene! Pozovi Baju da vam pošalje poklone. Pozivam podršku da im pošalju poklone - rekla je Aneli.

- Kažu da si tužna, i ja sam - zapevao je Luka.

- Treba biti čovek sa stavom, ko je*e armije. Neće vas armije... - rekla je Aneli.

- Sad samo jedan zagrljaj... - pevao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

