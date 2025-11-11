AKTUELNO

ZAKUNI SE U NORU: Luka napravio karambol Aneli, pa joj natrljao na nos Karića i Janjuša! (VIDEO)

Haos!

Luka Vujović i Aneli Ahmić žestoko su zaratili ispred Bele kuće tokom emisije "Pretres nedelje".

- Šta si napravila od našeg odnosa? Pisala si voditelju svaki dan o našoj vezi. To je taj bajan život koji želiš - urlao je Luka.

- Sram te bilo kako se ponašaš prema meni. Šta sam napravila? - pitala je Aneli.

Htela da ga uhvati na dete? Anita slala Anđelu lažan pozitivan test na trudnoću, on nastavlja da iznosi skandalozne detalje! (VIDEO)

- Žrtvo jedna. Da li sam ti rekao da ne smeš da pitaš nijednu reč iz spoljnog sveta jer to utiče na moju vezu? Ti to znaš! Sramoto jedna. Ja ću da pričam i reći ću da utiče na našu vezu. Šta radiš sa Janjušem? Šta si radila sa Karićem? - vikao je Vujović.

- Anita mi nije bitna, ako se gledaš baš me briga - dodala je Aneli.

- Zašto onda govoriš da vidiš šta radim? - pitao je Luka.

- Zašto spominješ Anitu i praviš ovoliko famu? - rekla je Aneli.

Uložila zadnji atom snage da ga ućutka: Anita radi punom parom, na sve načine pokušava da zaustavi Anđela! (VIDEO)

- Treba mene da ti bude žao. Ti si pitala za mamu? Zakuni se u Noru - govorio je Luka.

- Neću da se kunem - rekla je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

