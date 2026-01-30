STRAH ME JE DA UZMEM DETE NA DVA DANA, IZMISLILE BI DA...:Asmin progovorio o Anelinim MORBIDNOSTIMA koje su sve ostavile bez teksta, ona iznela optužne o njegovom ocu! (VIDEO)

Šok i neverica!

Prvo pitanje u emisiji ''Pitanja novinara'', predstavnik portala Pink.rs Darko Tanasijević postavio je prvo pitanje Asminu Durdžiću.

- Asmine, da li si poslednjih dana još više zgrožen Anelinim ponašanjem i kojim postupkom te je izbacila iz takta? - upitao je Darko.

- Ono juče što je izrekla je mene totalno zgrozilo. Govorila je da sam vozio dvesta na sat i da sam hteo tom brzom vožnjom da ubjem Noru i nju. Ne mogu očima da je gledam. Ja sam govorio da je Aneli želela da skoči i da naudi sebi, da je Sita imala nameru da naudi Hani kad je nosila Neriovo dete. Aneli se nije sećala nekih stvari Darko tada kad sam je vodio kod Karamujića. Aneli sam imao nameru da napravim damom kad smo bili zajedno, oblačio sam je u skupe marke, a ona se ponašala kao monstrum. Aneli i da kaže neku istinu, niko joj više neće verovati. Dotakla je dno i u taj mulj želi da povuče ljude oko sebe. Izgovarala je takve bolesne stvari, neke stvari za silovanje, bolesnica jedna - kazao je Asmin.

- Neka se neki haker javi nekom od članova moje porodice i hakuje moj stari profil da se vidi šta je meni Asminov otac Mustafa pisao i rekao je da Asmin treba da stavi u svoj porni organ u svoje kopile, aludirajući na Noru - dodala je Aneli.

- Mene bi bilo strah da uzmem dete na dva dana, kako njena porodica ne bi izmislila da sam pokušao da si*ujem svoje dete. Oni bi bili u stanju to da slažu - kazao je Asmin.

- Bolje pričaj što tvoja sestra ne priča sa tvojom tetkom, da ja ne kažem ko je sa kim tu bio - rekla je Aneli.

