ZATRAŽIĆU OD SUDSKOG VEŠTAKA DA...: Asmin preduzima RADIKALNE MERE kako bi se borio za starateljstvom nad Norom, Aneli udarila niže nego ikad i uputila SKANDALOZNE epitete na račun njegovog oca! (VIDEO)

Bukti rat!

Tokom emisije ''Pitanja novinara'' potegla se tema oko tvrdnji Aneli Ahmić da je Asmin Drudžić tokom vožnje želeo, kako ona ističe da naudi njoj i njihovoj ćerki Nori.

- Aneli, Nerio je govorio o vašim porodičnim odnosima. Tokom svađe Asmin je i sam rekao da niste porodično dobri i da se ne viđate, zbog čega? - upitao je Darko.

- Ja sam sa svojim bratom u odličnom odnosu - kazala je Aneli.

- Asmine, zbog čega je Aneli sada govori sve ovo o tebi? - upitao je Darko.

- Mene je Aneli šamarala dok sam vozio. Aneli je i sama rekla da sam ja muškarac koji se inače ne svađa, izazivala svađu sa mnom uvek. Aneli mene optužuje da sam ja vozio dvesta na sat dok je Nora bila u autu. Ne postoji štansa da je to istina - kazao je Asmin.

- Jesi, vozio si. Išao si levo, desno. Pretio si da ćeš da se zakucaš u zid. Dok smo se prepirali, on je vozio polako, bila je kolona velika. Posle toga, bacila sam ja karticu, Asmin telefon, pravio je haos. Krenuo je da divlja, da vozi divljački da mi preti - rekla je Aneli.

- Ja ću preko Austrije da tražim sudskog veštaka i tek kad se utvrdi da li je Aneli sposobna da je normalna u glavi, ona će moći da vidi svoje dete - istakao je Asmin.

- Asmine, ti si rekao da ne možeš da veruješ da je sestrinski odnos toliko bolestan u njihovoj porodici jer Aneli plaća Situ da joj bude PR - rekao je Darko.

- Da, tako je. One nisu normalne. Da ne pričam o tome što su mi prodale moj auto u delove - kazao je Asmin.

- U kakvom onda okruženju misliš da odrasta tvoje dete? - upitao je Darko.

- Ako nastavi da živi sa njima, postaće kao one. Još godinu dana ako ostane tu, neće biti dobro po dete. Moja ćerka treba da se skloni od njih i živi sa mnom. Platiću ženu koja će svakodnevno biti sa mnom. Ja ću da pružim ljubav svojoj ćerkici - rekao je Asmin.

- Da ja dovedem dete ovde, videlo bi se ko si i šta si ti. Sram da te bude. Ti sigurno ne želiš da vidiš Noru, ja to tvrdim. Što se tiče tvog oca Mustafe, on je bolesnik, preveliki bolesnik. On je jedan pe*ofil - kazala je Aneli.

Autor: S.Z.