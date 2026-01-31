Anđelo izmirio najveće neprijatelje: Luka, Kačavenda i Anita zajedničkim snagama opleli po njemu! (VIDEO)

Trač partija!

Milena Kačavenda, Luke Vujović i Anita Stanojlović udružili su snage u pušionici i zajedno opleli po Anđelu Rankoviću.

- Ja sam pomirila njega i Matoru, pa se sad slažu oko svega - rekla je Anita.

- On meni nije dao da pričam. Ima do j*ja savetnike, Bebicu i Teodoru. Smeće jedno - dodala je Kačavenda.

- Ako je on video da je pijana to znači da je hteo da je koristi. Ne bi slao da je trezna? To je još gore - pričao je Luka.

- Ja sam znala da je istina za Milicu - rekla je Kačavenda.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić