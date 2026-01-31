AKTUELNO

Zadruga

Mini Vrbaški će pasti mrak na oči: Viktor i Maja indirektno flertuju, ova takmičarka pokušala da ih ućutka! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Maja Marinković došla je do radionice zajedno s Jovanom Cvijanović kako bi presložila stvari, a tu je zatekla Viktora Gagića koji je indirektno flertovao s njom.

pročitajte još

Probaću tebe da skinem: Luka više ne može da se suzdrži, popustile mu kočnice pred punom sobom! (VIDEO)

- Vidi ova dvojica se ovde okupila - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam rekao da se izađe napolje - rekao je Viktor.

- Nije ti ovo teretana - rekla je Maja.

pročitajte još

Maja ne prestaje da ruši vezu Luke i Anite! Žestokom svađom zatresli dvorište, Stanojlovićeva zaurlala: Zauzmi stav i nemamo problem! (VIDEO)

- Jovana jedva šeta, ali i Maja - rekao je Viktor.

- Šta hoće ovaj mali? - upitala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tako je i Mina mislila, pa sad mora da ćuti dok ja pričam - rekao je Viktor.

pročitajte još

Svađe sa njom su mi DVA DINARA! Maja nagazila Boginju, neće više da joj dozvoli JEDNU STVAR! (VIDEO)

- Ćuti, nemoj, nemoj - govorila mu je Jovana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Mnogima će pasti mrak na oči: Marko Đedović krenuo ka Beloj kući, a od ove noći se zasigurno menja tok rijalitija (VIDEO)

Zadruga

Maja i Asmin OTVORENO FLERTUJU! Aneli pravi haos po Beloj kući, GORI SVE! (VIDEO)

Zadruga

Teodori će pasti mrak na oči: Takmičari sve oduševili koreografijom, Đukić iskoristio priliku da ščepa Maju! (VIDEO)

Zadruga

Prekipelo mu: Bebica izneo niz prozivki na račun Hasana Dudića, Mikiju pao mrak na oči i totalno prebacio! (VIDEO)

Zadruga

Košta me života tvoja pi.... Viktor Gagić poslao brutalnu poruku, svi se pitaju da li je upućena Mini Vrbaški? (VIDEO)

Domaći

Priznala da je lagala! Asmin i Aneli oči u oči: Ahmićeva uhvaćena u novim neslaganjima, pokušala da demantuje da je pretukla Alibabinu sestru (VIDEO)