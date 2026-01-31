Mini Vrbaški će pasti mrak na oči: Viktor i Maja indirektno flertuju, ova takmičarka pokušala da ih ućutka! (VIDEO)

Haos!

Maja Marinković došla je do radionice zajedno s Jovanom Cvijanović kako bi presložila stvari, a tu je zatekla Viktora Gagića koji je indirektno flertovao s njom.

- Vidi ova dvojica se ovde okupila - rekla je Maja.

- Ja sam rekao da se izađe napolje - rekao je Viktor.

- Nije ti ovo teretana - rekla je Maja.

- Jovana jedva šeta, ali i Maja - rekao je Viktor.

- Šta hoće ovaj mali? - upitala je Maja.

- Tako je i Mina mislila, pa sad mora da ćuti dok ja pričam - rekao je Viktor.

- Ćuti, nemoj, nemoj - govorila mu je Jovana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić