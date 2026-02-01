Rekao sve što mu leži na duši: Đukić konačno došao sebi, pa Aneli Luke sasuo sve što misli o njima! (VIDEO)

Ovo su svi čekali da čuju!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između bivšeg ljubavnog para, Aneli Ahmić i Luke Vujovića. Voditeljka Ivana Šopić dača je reč Filipu Đukiću.

- Što se Aneli tiče napravili smo šta smo napravili i to je možda najgora stvar koju sam uradio i stvar na koju se najmanje ponosim. Ja koji sam na farmi šetao go osećam stid i osećam blam. Što se tiče Aneli imamo isto odnos kao pre one večeri, sve u prolazu. Aneli mi je na noninacijama rekla da budem muško i da se branim, ali ne mogu da se branim od nečega što je evidentno. Ja sam prvi za sebe rekao da sam ispao p*čka u toj situaciji. Aneli, ti kao rijaliti učesnik si mi okej, znaš da budeš smešna i simpatična, ali kao igrač mi se neki stvari ne dopadaju. Kad si u svađama skačeš i vrištiš, a kad se završi tema vidim da si u fazonu da si odradila i ne vidim da ti to prija. Mislim da si u dosta situacija teatralna. Ovo je prva sezona da smo zajedno u rijalitiju, ne poznajem te spolja i za ovih par meseci mi deluješ teratralno u nekim situacijama i kao da hoćeš da navedeš ljude da te vređaju. Ja ne volim taj termin napadanje i žrtva, od toga mi nije dobro - govori oje Filip.

- Ja da sam Aneli iz sedmice ovde ne bih uzvraćala. Vi biste možda voleli da ja ćutim, ali nikome ne ćutim - rekla je ona.

- Vreme je pred nama i dokazaćemo da li se potajno ložimo jedno na drugo, a meni to nema veze sa životom. Tvoj odnos sa Asminom i ovo što je bilo poslednih par dana i znam da misliš da on nije takav. Koliko puta nama trener kaže na poluvremenu da će da nas ubije, pa to nije tako. Više niko ne može da utiče na njih ni porodice i nadam se da će naći rešenje za dete - dodao je Đukić.

- Što se Luke tiče uradili smo šta smo uradili, ja goru, a ti manje. Izgleda da je Mića bio u pravu i da smo izgubili tu nit u prijateljstvu, to poštovanje. Ja da mogu da vratim vreme za onaj 13. vratio bih i čuo si da sam rekao da se ne ponosim time. Znam da ti je krivo jer smo u ovakvim okolnostima. Ne mogu da verujem da ne komuniciramo, ali toj je život. Ne želim ništa da forsiram. Pričaju da je Luka u rijaliti fazonu, a on je ceo život žudeo da bude u centru pažnje i uvek je imao želju da se dokaže. Njegov otac nije uvek imao lovu kao sada. Neki period našeg odrastanja nismo imali lovu, a on je to predvodio, muljao sa buržujima, uvaljivao nas. Meni nije jasno da ti imaš 37 godina, a da tebe zanima podrška i da ga to radi. Mislim da je ovo Anita večeras rekla samo da te ne bi izgubila jer otkako je ušla ima strah od odbacivanja, a koliko čujem se isto ponašala i prema Anđelu. Ne volim to kad pričate da vas svi napadaju i da vas ne vole, ljudi komentarišu i niko vas ne mrzi. Rekao sam da ko god sedi prekoputa Luke da nema šanse da ga pošaljem, a sad naravno da je prošlo dosta vremena i ostavljam Luku - govorio je Filip.

Autor: A. Nikolić