AKTUELNO

Zadruga

Brutalna vređalica: Terza žestoko isprozivao Aneli i zakucao je za dno, ona kipti od besa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Puče tikva!

U toku je emisija ''Nominacije'', a takmičari su ove noći birali između Luke Vujovića i Aneli Ahmić. Nenad Macanović Bebica dobio je reč.

pročitajte još

Rekao sve što mu leži na duši: Đukić konačno došao sebi, pa Aneli Luke sasuo sve što misli o njima! (VIDEO)

- Mislim da su Ena Čolić, Aneli i Luka Vujović tri najinteresantnija učesnika koji su ušli u protekle tri sezone. Mislim da je Anitina nominacija večeras bila iskrena kada je pokazala totalni bol u k*rcu. To je sve ono što sam ja od početka mislio za njihov odnos. Mislim da je jedina iskrena emocijaa samo ona prema Sandri. Što se tiče Aneli, mislim da ona ne voli nikoga i sinoć si se loše izrazila onom rečenicom za Asmina. Ostaviću Aneli - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam bio dobar s Lukom, ali nisam hteo da ti klimam glavom i šetam sa tobom. Osećam da nam se odnos vraća, sada me ne smaraš sa pričama o Aniti i vašoj vezi. Ti jednostavno voliš ovo i uživaš u svemu ovome, a napolju se isto ponašaš. Vidim da si mnogo srećniji i pozitivniji, ali izgledaš kao dete u telu čoveka. Imaćeš ozbiljne probleme s Anitom ako ne promeniš neke stvari, sebi ćeš praviti problem svojim svađama - rekao je Terza i osvrnuo na Aneli:

pročitajte još

Ovo je tvoja kataklizma, nikad nećeš biti srećna: Janjuš sručio Aneli surovu istinu u lice, ona hladna kao led! (VIDEO)

- Ne sviđa mi se što danas nisi ni saslušala Sofiju, a odmah si skočila da je vređaš. Komentarisala si kad je Milica rekla da bi ja silovao svoje dete i bacio kroz prozor i to si gledala loše, a ti si ista kao ona. Mnogo si loš čovek - rekao je Terza, ali ga je ona prekinula:

Foto: TV Pink Printscreen

- Blokirajte ovo g*vno s mog Instagrama - rekla je Aneli.

- Anđelo će tebe isk*rati kao kobiletinu, ali te nikad u kuću neće odvesti. Tebi ne može Bog da pomogne, ti si kvarna i loš čovek. Tvoje druženje s Majom, meni je žao nje što se s tobom druži, ali vas drži interes Stanija Dobrojević. Maju bi bio blam da ide s tobom u Budvu, samo je jako svesna šta radi s tobom - rekao je Terza.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

TI SI PRELJUBNICA! Terza urnisao Teodoru, pa joj žestoko zapretio! (VIDEO)

Zadruga

'IZDALA ME!' Lakić ogorčen na Lejdi DI, otkrio istinu o njihovom odnosu, ona mu žestoko ODBRUSILA! (VIDEO)

Domaći

Terza javno ostavio Sofiju: Poručio joj da će zauvek biti ljubavnica, ona se odmah obratila bivšem dečku! (VIDEO)

Zadruga

Mnogo si se ti zaigrao u rijalitiju: Asmin pokušao da se obrati Mini, ona ga oduvala: Ne možeš kažeš Maji da joj spletkarim, JE L' TI JE JASNO?! (VIDE

Domaći

ŠUT-KARTA! Aneli odjavila Luku za sva vremena, na njihovu ljubav stavila TAČKU! (VIDEO)

Zadruga

Ne može da je gleda očima: Ena tvrdi da nije ogovorala Aneli, Mateja je raskrinkao kao nikad (VIDEO)