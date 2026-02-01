Brutalna vređalica: Terza žestoko isprozivao Aneli i zakucao je za dno, ona kipti od besa! (VIDEO)

Puče tikva!

U toku je emisija ''Nominacije'', a takmičari su ove noći birali između Luke Vujovića i Aneli Ahmić. Nenad Macanović Bebica dobio je reč.

- Mislim da su Ena Čolić, Aneli i Luka Vujović tri najinteresantnija učesnika koji su ušli u protekle tri sezone. Mislim da je Anitina nominacija večeras bila iskrena kada je pokazala totalni bol u k*rcu. To je sve ono što sam ja od početka mislio za njihov odnos. Mislim da je jedina iskrena emocijaa samo ona prema Sandri. Što se tiče Aneli, mislim da ona ne voli nikoga i sinoć si se loše izrazila onom rečenicom za Asmina. Ostaviću Aneli - rekao je Bebica.

- Ja sam bio dobar s Lukom, ali nisam hteo da ti klimam glavom i šetam sa tobom. Osećam da nam se odnos vraća, sada me ne smaraš sa pričama o Aniti i vašoj vezi. Ti jednostavno voliš ovo i uživaš u svemu ovome, a napolju se isto ponašaš. Vidim da si mnogo srećniji i pozitivniji, ali izgledaš kao dete u telu čoveka. Imaćeš ozbiljne probleme s Anitom ako ne promeniš neke stvari, sebi ćeš praviti problem svojim svađama - rekao je Terza i osvrnuo na Aneli:

- Ne sviđa mi se što danas nisi ni saslušala Sofiju, a odmah si skočila da je vređaš. Komentarisala si kad je Milica rekla da bi ja silovao svoje dete i bacio kroz prozor i to si gledala loše, a ti si ista kao ona. Mnogo si loš čovek - rekao je Terza, ali ga je ona prekinula:

- Blokirajte ovo g*vno s mog Instagrama - rekla je Aneli.

- Anđelo će tebe isk*rati kao kobiletinu, ali te nikad u kuću neće odvesti. Tebi ne može Bog da pomogne, ti si kvarna i loš čovek. Tvoje druženje s Majom, meni je žao nje što se s tobom druži, ali vas drži interes Stanija Dobrojević. Maju bi bio blam da ide s tobom u Budvu, samo je jako svesna šta radi s tobom - rekao je Terza.

