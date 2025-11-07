Puče tikva!
Asmin Durdžić prišao je Mini Vrbaški i pokušao je da joj se obrati, ali ga je ona odmah oduvala.
- S tobom više neću da pričam, nismo mi drugari nikakvi. Ne bacam ja ništa, ja ti ozbiljno kažem da neću s tobom da razgovaram. Ovo ti je 15. put da mi skačeš za stolom, konstantno se dereš i izvinjavaš - rekla je Mina.
- Je l' tebi normalno da kažeš da teraš inat - pitao je Asmin.
- Da jeste. Nema tu da si moj drug ili ne, ja kažem ono što ja vidim. Ne možeš da kažeš Maji da joj ja nisam drugarica i da joj ja spletkarim, je l' ti je to jasno?! Ne možeš da igraš rijaliti sa prijateljima, previše si se ti zaigrao u ovom rijalitiju, ja da ti kažem - rekla je Mina.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Nikola Žugić