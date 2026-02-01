Kakvi su to kompleksi čoveče?! Janjuš i Miki udružili 'zle' jezike, pa brutalno oblatili Vanju Živić zbog silikona! (VIDEO)

Ne zaustavljaju se!

Marko Janjušević Janjuš i Miki Dudić osamili su se ispod trema kako bi proćsakali o Vanji Živić, koju su brutalno oblatili zbog ugradnje silikona u zadnjicu.

- Zamisli da dve godine to neće da primi telo, a ona uporna i kraj. Krivim se za stolom zbog čega? - upitao je Janjuš.

- Totalni bezmozgovići, koji je to kompleks? - upitao je Miki.

- Još joj ova viče: ''Moraš da se aktiviraš za stolom'' - rekao je Janjuš.

- Užas, zamisli da joj se nešto desi. Devojka nije normalna - rekao je Miki.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić