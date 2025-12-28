Udružili zle jezike: Dača i Mina brutalno opleli po Luki i Alibabi, bivšeg prijatelja unakazili prozivkama! (VIDEO)

Urnisali Alibabu!

Dača Virijević i Mina Vrbaški osamili su se u hotelu i tom prilikom proćaskali su o Asminu Durdžiću i Luki Vujoviću, ali nisu štedeli ni jednog, a ni drugog.

- On da hoće da izađe iz te priče, on bi rekao: ''Mrš, ti si bila moja bivša verenica i u našoj posteljini si spavala sa drugim''. On da hoće, zatvorio bi odmah temu, ali nema temu i zato nastavlja. Asminu ne sme ništa da kaže, mnogo mi je drago što ga je Asmin us*rao. Ljudi napolju im se smeju - rekao je Dača.

- Mnogo mi je drago što sam se iz svega izvukla - rekla je Mina.

- Ja volim rijaliti i volim da učestvujem u njemu, ali ja nisam došao ovde da pričam tajne o svojoj porodici - rekao je Dača.

- Ma znam sve, ja isto volim rijaliti - rekla je Mina.

- Asmin ima folirantske postupke, zato mu Maja i ne veruje. On i da je imao neki plan, izgubio je mapu - rekao je Dača.

- Izgubio je što se ne druži sa mnom i tobom - rekla je Mina.

- Sramota je da posle svega kaže da si ti bila zaljubljena u njega, kao i ja - rekao je Dača.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić