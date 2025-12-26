Udružili zle jezike: Terza i Alibaba se urotili protiv Dače i urnisali ga žestokim prozivkama, umešala se i Sofija! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Asmin Durdžić proziva Daču Virijeviću.

- Vidimo ovde da je on mene gledao kao prijatelja, a ne kao što je ovde pričao da sam mu niko i ništa. Meni je bilo krivo što smo se posvađali, ali bolje da je ovako na početku nego nešto kasnije. Ja želim da komentarišem realno neke teme i bio sam pristrasan dosta puta jer mislim da nije bio iskren sa Aneli, Majom i tako dalje. On ne gotivi ljude toliko i ja njemu na faci vidim šta misli o komne. On je mene najstrašnije isponižavao ovde, najstrašnije mi je udario na porodicu i to je za mene završeno - rekao je Dača.

- Jeste Dača mnogo inteligentan, to sam i govorio sve vreme. Video sam da je danas komentarisao realno, ali ja sam njega gledao kao mlađeg brata i zato nisam hteo da nalećem na njega i tako dalje. Bolje je što se više ne družimo jer su muški kodeksi da on ne vređa Maju, ako ga ja volim. Kad je dobio šamar od Maje, rekao sam mu: ''Pusti devojku, vidiš da je u crvenom i skloni se'' - rekao je Alibaba.

- Kada sam komentarisao Maju, nikada nisam rekao nijednu uvredljivu reč, a Terza je izgovorio najgore uvrede njoj. Pod jedan Terza i Asmin nisu prijatelji jer je Terza zamerao Mini što je provodila vreme sa Asminom, a to ne rade pravi prijatelji - rekao je Dača.

- Jedi svoja g*vna koja si sam z*srao - rekao je Terza.

- Vi niste nikakvi prijatelji jer se Asminu svidela Sofija - rekao je Dača.

- Došli smo do toga da čovek koji me do juče jurio u Budvi za sliku sada priča da sam bila s njegovim ocem. Ja sam bila besna, a on je preterao. Neko ne mora da uradi nešto konkretno, vidi se na nekim delima kakav si čovek - rekla je Maja Marinković.

- Majo, ti si čičak u svakoj vezi, a pričaš o meni i Mini nešto - rekao je Dača.

- Ja u ovoj sezoni nisam htela da se mešam u njegove priče i rasprave, ali sam shvatila da Dača i Asmin ne mogu da budu prijatelji iz više razloga. Terza je vređao Maju, Aneli je vređala Maju i mnogi, pa se nije reagovalo kao na Daču. Ovde su njega svi iskorišćavali da bi imali o čemu da pričaju s njima, a onda kažu: ''Zašto pričam sve dečku koji ima 20 godina''. Pa zašto pričaš? Njemu nije niko prijatelj sem mene i Milene - rekla je Sofija.

- U rijalitiju prijateljstva ne postoje, prijatelji su napolju - rekao je Terza.

Autor: N.Panić