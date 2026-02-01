Boli ga uvo, ponaša se kako hoće: Dača i Sofija skinuli Kačavendi ružičaste naočare i otkrili joj da Janjuš nije zaljubljen u nju! (VIDEO)

Više ne mogu da slušaju njene iluzije!

Dača Virijević i Sofija Janićijević pokušali su Mileni Kačavendi da otvore oči i daju joj do znanja da Marka Janjuševića Janjuša boli uvo za nju i da se ponašao prema njoj kako je hteo jer mu je dozvoljavala, ali je ona sve vreme okretala loptu na svoju vodenicu i tvrdila da ga je pogodio njen klip sa Mikijem Dudićem.

- Ja kad sam se izjasnila direktno, on je govorio da sam nenormalna i luda, a ponašanje govori sve suprotno od toga - rekla je Milena.

- Najbolje je da ne komunicirate - rekao je Dača.

- Najbolje - dodala je Sofija.

- Ono njegovo ponašanje nije bilo normalno - rekla je Kačavenda.

- Nije - rekla je Sofija.

- Pitanje je da li je reakcija na klip sa Mikijem ili sujeta - rekla je Kačavenda.

- Nije, njega boli uvo za sve apsolutno - rekla je Sofija.

- Čemu onda dranje na mene zbog Vanjinog d*peta, je l' misliš da je do toga? - upitala je Kačavenda.

- Naravno da ne, ponaša se prema tebi kako hoće jer ima svu svoju slobodu. Počeo je od Božića tako i nastavio, boli ga d*pe za sve apsolutno - rekla je Sofija.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić