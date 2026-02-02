Rešila da preseče: Boginji prekilepo zbog Filipovih poniženja, saznala da je Đukić na silu ljubi i mašta o drugoj! (VIDEO)

Da li će prestati da glumi truleks krpu?

Voditelj Darko Tanasijević u "Šiša baru" pričao je sa Tanjom Boginjom o njenom odnosu sa Filipom Đukićem.

- Kako da ti srušim sneška? Pričao sam sa njim o tebi i pitao sam kako se tako ljubi sa tobom i kaže da neće vezu i pitao sam da li ti daje lažnu nadu, a on kaže: "Ona me poljubi na silu, ne mogu da kažem da neću" - rekao je Darko.

- Tako je bilo i kad su bili novinari, da sam ga prva ljubila. Ja sam baš danas pričala sa Anastasijom i mislim da ovo više neću da trpim. Mi smo se malopre za pabu držali za ruke i niko nikoga ne može na silu ni na šta da natera. On sve se vadi i kaže da ćemo da pričamo, a šta sam ja budala da čekam razgovor? Ja znam ko je devojka o kojoj on priča, lepa je kao lutka, ali sa mnom o tome nikad ne razgovara. Ja sam rekla da ovo sve može da me ohladi - govorila je Boginja.

- Je l' si toliko veliku emociju razvila? - pitao je voditelj.

- Jesam, valjda jer je zatvoren prostor. Mene je Filip porvredio kad je spavao sa drugom krevet pored mog, pa sam pričala sa Anđelom da bih skrenula emocije. Ja kad sam išla da pričam sa Lukom on mi se opet približio. On sve govori da mu prijam, ljubimo se, a onda ustaje za crnim stolom. Šta je teško da mi kaže? On kaže da će mi reći šta da očekujem, a šta ne, pa lakše bi mi bilo da mi kaže - dodala je Boginja, a onda otkrila šta misli o Bori i Anastasiji:

- Bora i Anastasija, ono poniženje i pljuvanje. Ona se baš ponižava i juče sam saznala da je devojka danas plakala. On je dao Pečenici hranu da joj odnese, a ona je to pojela. Ona pravi mene ludom, a drugarica sam joj. Prošli put je tako bilo da neće da se pomiri sa njim, a isto je počeo tako da joj se približava. Ona je pala psihički, nabio joj je komplekse i nema dan da mi ne kaže da se ugojila i sad niej dobro. Ona ne prestaje da jede - pričala je Boginja.

Autor: A. Nikolić