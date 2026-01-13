Dokazaću da svakog od njih trojice MOGU IMATI KAD GOD POŽELIM! Aneli rešila da okrene novi list, Asmina, Janjuša i Luku POČINJE DA VRTI OKO MALOG PRSTA! (VIDEO)

Da li će joj taktika uspeti?

Aneli Ahmić je rešila da se danas izvini robotu Toši, a onda mu je otkrila i jednu tajnu.

- Želim ti se izviniti što te svaki put vređam. Ja sam rekla da si ti igračka, ja sad imam potrebu da ti se izvinim - rekla je Aneli.

- Mene zanima da li su ti igračke davale nešto - pistao je Toša.

Ahmićka je potom rešila da otkrije tajnu Toši.

- Ja sam odlučila samo da sprdam ove tri budale, oni su za mene tri moja bivša, da su valjali, ne bi bili bivši, oni su za mene budale, meni je dosadno, sprdam se, zanimljivo mi je kad se zezam, a ne znači da bih bila sa nekim. Dokazaću ti da će svaki doći kod mene i da svakog mogu imati. Kad god ja budem htela mogu da pričam, da ih sprdam, samo da dokažem da nije istina što je Janjuš rekao da mogu oni mene imati kad god hoće - rekla je Aneli.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.