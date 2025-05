Drama se nastavlja: Aneli proterala Luku iz kreveta, on uveren da će jedan razgovor rešiti sve (VIDEO)

Da li će uspeti da pređu preko ovoga?

Nakon emisije "Gledanje snimaka" Aneli Ahmić i Luka Vujović raspravljali su se u kući Odabranih. Ona je zahtevala da on napusti njihov zajednički krevet, ali on to nije odbijao i zahtevao je da sutra obave razgovor.

- Gubi se, gade! Tamo ti je krevet, lepo ti kažem - rekla je Aneli.

- Smiri se, ne živčani. Lezi, kad ustaneš normalno ćemo da pričamo. Nemoj da praviš problem - govorio je Luka.

- Mrš! Ne obraćaj mi se - ponavljala je Ahmićeva.

- Dobro - poručio je Luka.

Autor: A. Nikolić