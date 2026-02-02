SANJALA SAM ANĐELA, VRTI ME... Učesnica priznala da ima VRUĆE SNOVE sa Rankovićem, ovo niko nije očekivao! (VIDEO)

Izgleda da joj je stalno u mislima.

Robot Toša porazgovarao je sa Sarom Stojanović, a ona mu se žalila na svađu sa Milanom Stojičkovićem.

- Svađala sam se malo sa Milanom, ja njemu sve činim, a on meni kad sam ga pitala da me izmasira rekao je "Ne mogu" - želila se Sara, pa nastavila:

- Sanjala sam juče Anđela, kako me vrti ovde u nekoj crvenoj jakni. Sve će doći spontano, ja sam sa svima dobra - rekla je ona.

- Ona je kao krpelj - rekao je Bora.

