Terza pobeseno zbog spajanja sa Minom: Žestoko se obračunao sa Dačom zbog tračarenja i rušenja njegove veze sa Sofijom! Viktor dodatno raspalio vatru: Tvoja devojka mene hrani! (VIDEO)

Haos!

Ovonedeljni vođa Sale Luks dodelio je sledeći budžet Maji Marinković i Aneli Ahmić.

- Maji i Aneli mali budžet. Ono što je bilo sa Đukićem to ti je Maja zamerila maksimalno. Ovo je vaša igra da sed ružite jer imate obostran interes. Sa Asminom se igraš. Ti i ja smo u perfektnim odnosima. Na žurkama si mi super. Ti i Asmin bi trebali da mislite na dete. Što se svadbe tiče nema zid na putu. Razmišljaj šta pričaš. Ti si ona likuša kad bi neko rekao da pljačka banku, ti bi mu rekla da ćeš da voziš - rekao je Sale.

- Daj ćuti Marko DNK - vikala je Aneli.

- Ubij se kraljice rijalitija, beži Toša od tebe i svi ti daju mali budžet - rekao je Asmin.

- Za Cakija i Terzu veliki i mali budžet. Sa Sofijom sam u baš dobrin odnosima. Ono što si pijana rekla mislim da si prebacila. Terza je zaljubljen kao vo i kad je prava ljubav čovek oprosti sve. Lepo se oblačiš i pedantna si. Terza i ja smo bili super drugari dok se nismo onda posvađali - rekao je Sale.

- Viktore dođi ovamo. Dača mi je rekao da je pre dve nedelje da mu je Mina rekla da ja nju gledam. Te stvari mene ne zanimaju - rekao je Treza.

- Ja to nikad nisam rekao! Ja je nikad ne bih namestio - rekao je Dačo.

- Ti mala splertkaro jedna! Jesi li ti rekla da ne vidiš ništa? - vikao je terza.

- Ovo je sad spinovanje priče. Da li sam ja danas rekao Terzi an garnituri? - pitao ej Dačo.

- Ja to nisam čula, ne znam - rekla je Sofija.

- Ne obraćaj se ni meni ni njoj više! - vikao je Terza.

- Da li si mi pre dve nedelje rekla da Terza gleda Minu? - pitao je Dačo.

- Toga se ne sećam - rekla je Sofija.

- Meni je Mina rekla: "Gledaj kako me Terza gleda". Dačo, to znaš i ti! - rekla je Anita.

- Tvoja devojka je rdošla i hranila mene, znači da ja nju zanimam - ubacio se Viktor.

- Ti si smešan - rekao je Terza.

- Nije znao dve reči da progovori sa 35 godina! - vikao je Viktor.

- Tićulica! Jesi li me stvarno gledao? Ti si moj fan! - rekao je Terza.

