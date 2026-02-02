AKTUELNO

Napravili Kineski zid oko svoje ljubavi: Sofija i Terza udružili snage, pa opleli po Urošu jer pokušava da sruši njihovu sreću! (VIDEO)

Takmičari Elite 9 danas biraju najzlonamerniju osobu u Beloj kući, a reč je dobila Jovana Tomić Matora.

- Sada imamo situaciju gde Luka i Asmin imaju zlu nameru prema Aneli, a ona ima prema njima - rekla je Matora.

- Ja sam se ugasio poslednjih dana - rekao je Asmin.

- Sad je ušao za mnom u pušionu i rekao da mi je gura lak u vaginu, a Luka dezodorans - rekla je Aneli.

- Meni je na prvom mestu Aneli kad je rekla da je otac njenog deteta hteo da ubije nju i bebu. Imala je zlu nameru prema meni kad me nije razumela i skočila je na mene. Drugo mesto je Mina. Nije me poznavala, a pljuvala me. Imala je zlu nameru kad je tek danas ili juče ispričala Dači priču koja se dešavala pre mesec dana. Uroš ima zlu nameru prema svima nama. On nas provocira i vređa. Ja se izvinjavam njegovoj mami, ali jedino se tad smiri - rekla je Sofija.

- Prvo mesto je Aneli. Imala je zlu nameru da svog partnera zgazi u sedmici. On je došao da gazi Situ, ali pošto nije tu rešio je da zgazi Aneli. Treća osoba je Uroš. On ima zlu nameru da rastavi parove kao što je uspeo sa Anastasijom i Borom. Nadam se da su Hana i Nerio shvatili da je on jedno smeće. Zlu nameru ima prema svim učesnicima - rekao je Terza.

