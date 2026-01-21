AKTUELNO

Zadruga

Udružili snage: Luka i Asmin shvatili da je Sita UNAKAZILA Aneli, Anita ne može da podnese nikakvu priču o suparnici (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Luka Vujović, Anita Stanojlović i Asmin Durdžić porazgovarali su o Aneli Ahmić.

- Ja imam bivšu ženu i ja da bih je smirio ja bih joj rekao: "Ko je*e moju majku", a zapravo je: "Jedi go*na" - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekao sam da budeš dama i da ćeš biti u top tri - rekao je Asmin.

- Ona je u sedmici postala najnebitnija osoba kad sam ja ušla - rekla je Anita.

- Govorim joj sto puta neke stvari, a ona neće da sluša, kao da traži neke stvari. Ova joj bila drugarica i ona joj utera ku*ac. Šta god da ustanem ispadnem glup. Brat mi kaže: "Je*em ti mater, njena sestra moju decu kači na instagram, a ti je štitiš", nju Sita najviše gazi - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Majku detata uvek moraš da je štitiš, pa i da je narkomanka - rekao je Luka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Aneli će doživeti pomračenje: Asmin dobio jasne instrukcije od Luke kako da se ponaša prema bivšoj, udružili snage protiv nje (VIDEO)

Zadruga

ZAKUCALI KAO MALJEM! Kačavenda i Asmin udružili snage da operu Sandru, pa demolirali Aneli OVOM FOTKOM! (VIDEO)

Zadruga

Šok! Luka ne može da veruje koliko Aneli LAŽE, pa razotkrio priču o automobilu i delovima: Sita je bila UCENJENA... (VIDEO)

Zadruga

Njegova podela i priča su FIJASKO: Luka i Jovana udružili snage da demoliraju Alibabu, ubeđeni da je ostao ponižen! (VIDEO)

Zadruga

SKOVALI PAKLENI PLAN! Ivan i Maja udružili snage da isprovociraju Luku i Aneli, u sve umešani ONI (VIDEO)

Zadruga

Razvezali jezike! Advokatica i Luka udružili snage protiv Asmina: Ubeđeni da će ga mrzeti ćerka! (VIDEO)