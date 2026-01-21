Udružili snage: Luka i Asmin shvatili da je Sita UNAKAZILA Aneli, Anita ne može da podnese nikakvu priču o suparnici (VIDEO)

Au!

Luka Vujović, Anita Stanojlović i Asmin Durdžić porazgovarali su o Aneli Ahmić.

- Ja imam bivšu ženu i ja da bih je smirio ja bih joj rekao: "Ko je*e moju majku", a zapravo je: "Jedi go*na" - rekao je Luka.

- Rekao sam da budeš dama i da ćeš biti u top tri - rekao je Asmin.

- Ona je u sedmici postala najnebitnija osoba kad sam ja ušla - rekla je Anita.

- Govorim joj sto puta neke stvari, a ona neće da sluša, kao da traži neke stvari. Ova joj bila drugarica i ona joj utera ku*ac. Šta god da ustanem ispadnem glup. Brat mi kaže: "Je*em ti mater, njena sestra moju decu kači na instagram, a ti je štitiš", nju Sita najviše gazi - rekao je Asmin.

- Majku detata uvek moraš da je štitiš, pa i da je narkomanka - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić