Aneli će doživeti pomračenje: Asmin dobio jasne instrukcije od Luke kako da se ponaša prema bivšoj, udružili snage protiv nje (VIDEO)

Au!
Luka Vujović i Asmin Durdžić dogovorili su se kako će podeliti alkohol koji im je ostalo, a u sve su umešali Aneli Ahmić.
- Daćemo im flašu viskija, a oni nama po 50 evra. Maja ne sme da da Aneli, ti si mi svedok - rekao je Luka.
- Je*aću joj ja mater, ja sam svedok - rekao je Asmin.
- Ona ne pije viski - rekao je Luka.
- Poljubim te u čelo snajka. Je*aću mater svakome ko vas bude dirao - rekao je Asmin.
- Ja sam samo branio ono što je moje - rekao je Luka.
- Znam i ja bih branio - rekao je Asmin.
Detaljnije pogledajte OVDE!
Autor: A.Anđić