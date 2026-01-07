AKTUELNO

Zadruga

Aneli će doživeti pomračenje: Asmin dobio jasne instrukcije od Luke kako da se ponaša prema bivšoj, udružili snage protiv nje (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Luka Vujović i Asmin Durdžić dogovorili su se kako će podeliti alkohol koji im je ostalo, a u sve su umešali Aneli Ahmić.

- Daćemo im flašu viskija, a oni nama po 50 evra. Maja ne sme da da Aneli, ti si mi svedok - rekao je Luka.

- Je*aću joj ja mater, ja sam svedok - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona ne pije viski - rekao je Luka.

- Poljubim te u čelo snajka. Je*aću mater svakome ko vas bude dirao - rekao je Asmin.

- Ja sam samo branio ono što je moje - rekao je Luka.

- Znam i ja bih branio - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

