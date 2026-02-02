Stomak ulazi u kuću 15 minuta pre njega: Hana ne trpi više Borina vređanja, počela da uzvraća istom merom! (VIDEO)

Više ne ćuti nikome!

Takmičari Elite 9 danas biraju najzlonamerniju osobu u Beloj kući, a reč je dobila je Vanja Prodanović.

- Ja ću navesti ljude koji su bili ekstremni u svojim morbidnostima,a to su Bora, Asmin i Aneli - rekla je Vanja.

- Luka, Anita i Uroš - rekao je Viktor.

- Nerio koji je okrenuo majci leđa i Aneli i Asmin - rekao je Milan.

- Bora, Asmin, Aneli, Bebica, Sara i Anastasija - rekao je Nerio.

- Treće mesto je Sandra Todić kad se napije. Sledeća je Aneli jer ima zlu nameru prema svima u kući. Na prvom mestu je naravno Bora Santana - rekla je Hana.

- Imamo vanzemaljca i imamo avatara - rekao je Bora.

- Stomak ulazi u kuću 15 minuta pre njega - rekla je Hana.

- Ja sam rekla zbog toga što ste se dogovarali da me sprdate - rekla je Dušica.

- Prva je Anita rekla - rekao je Bora.

- Ja sam Asmina sprdala - rekla je Anita.

- Znam da si mi se zbog toga smejao iza leđa. Ti si poslednja osoba od koje sam očekivala da će to uraditi. Druga osoba je Sale, smatrala sam te bliskom osobom. Biće ti žao kad izađeš napolje i kad shvatiš da si pogrešio. Rekao si da sam laka riba. Da li sam ja laka riba s obzirom da ni sa kim nisam spavala? Je l' ja nemam pravo da se zezam? Treća osoba je Viktor koji je rekao dve laži za mene, a to je za Popa i za mene i njega. Ponižen si od strane mene jer si balavac, iskompleksiran i nevaspitan - rekla je Dušica.

- Kako se loži riba na moje pločice - rekao je Viktor.

- Sara je zlonamerna prema sebi. Teodora je jako zlonamerna prema Bebici. Treća osoba je Milena. Ona ne treba da brine da li unosim informacije ili dezinformacije, niti da brine o mom prijateljstvu - rekla je Jovana.

