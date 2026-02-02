AKTUELNO

Zadruga

Stomak ulazi u kuću 15 minuta pre njega: Hana ne trpi više Borina vređanja, počela da uzvraća istom merom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Više ne ćuti nikome!

Takmičari Elite 9 danas biraju najzlonamerniju osobu u Beloj kući, a reč je dobila je Vanja Prodanović.

- Ja ću navesti ljude koji su bili ekstremni u svojim morbidnostima,a to su Bora, Asmin i Aneli - rekla je Vanja.

- Luka, Anita i Uroš - rekao je Viktor.

- Nerio koji je okrenuo majci leđa i Aneli i Asmin - rekao je Milan.

- Bora, Asmin, Aneli, Bebica, Sara i Anastasija - rekao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Stavili je na stub srama: Bebica i Anđelo iskoristili svojih pet minuta da ukopaju Kačavendu za sva vremena: PO*NO BAKA! (VIDEO)

- Treće mesto je Sandra Todić kad se napije. Sledeća je Aneli jer ima zlu nameru prema svima u kući. Na prvom mestu je naravno Bora Santana - rekla je Hana.

- Imamo vanzemaljca i imamo avatara - rekao je Bora.

- Stomak ulazi u kuću 15 minuta pre njega - rekla je Hana.

- Ja sam rekla zbog toga što ste se dogovarali da me sprdate - rekla je Dušica.

- Prva je Anita rekla - rekao je Bora.

- Ja sam Asmina sprdala - rekla je Anita.

- Znam da si mi se zbog toga smejao iza leđa. Ti si poslednja osoba od koje sam očekivala da će to uraditi. Druga osoba je Sale, smatrala sam te bliskom osobom. Biće ti žao kad izađeš napolje i kad shvatiš da si pogrešio. Rekao si da sam laka riba. Da li sam ja laka riba s obzirom da ni sa kim nisam spavala? Je l' ja nemam pravo da se zezam? Treća osoba je Viktor koji je rekao dve laži za mene, a to je za Popa i za mene i njega. Ponižen si od strane mene jer si balavac, iskompleksiran i nevaspitan - rekla je Dušica.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Reže rečima! Advokatica sručila gorku istinu Bori u lice, on pomno ispratio svaku njenu reč, pa pokušao da sklopi primirje! (VIDEO)

- Kako se loži riba na moje pločice - rekao je Viktor.

- Sara je zlonamerna prema sebi. Teodora je jako zlonamerna prema Bebici. Treća osoba je Milena. Ona ne treba da brine da li unosim informacije ili dezinformacije, niti da brine o mom prijateljstvu - rekla je Jovana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Više ne može da je trpi: Boginja digla živac Filipu, on je brutalnim rečima postavio na mesto! (VIDEO)

Domaći

'MOJA ĆERKA NE ŽELI DA ČUJE ZA NJEGA!' Nakon žestokog sukoba sa Anđelom i Đedovićem, oglasila se Goca Džehverović, pa osula drvlje i kamenje po bivšem

Zadruga

Propala mu igra: Alibaba pročitao Luku kao bukvar, otkrio da sve radi zbog para i najavio raskrinkavanje! (VIDEO)

Domaći

'NE ZANIMA ME NIJEDNA DEVOJKA SEM NJE!' Anđelo ogolio dušu o odnosu sa Anitom, otkrio koliko je ZALJUBLJEN, pa žestoko potkačio Dejana Dragojevića! (V

Zadruga

Bila je sa čovekom čija je žena trudna: Terza stao u Sofijinu zaštitu, pa obelodanio prljavu prošlost Ane Spasojević! (VIDEO)

Farmeri

Sneža i Lakić u nikad žešćem okršaju: Prekoreo je zbog druženja sa Božom, a ona mu BRUTALNO UZVRATILA (VIDEO)