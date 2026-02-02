Odlično ga poznajem: Anđelo ne zamera Luksu mali budžet, ali njegovu taktiku zna godinama unazad! (VIDEO)

Mnogi su se šokirali zbog Anđelovog budžeta!
U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Aleksandri Jakšić kako bi prokomentarisala podelu budžeta Saleta Luksa.
- Sale je više puta rekao da je Matora loš čovek, a onda je nagradio i gricka s njom. Podela je bila užasna - rekla je Jakšićka.
- On nema dlake na jeziku, bio je iskren i svima dao sve super. Ne sviđa mi se samo što je Anđelu dao mali - rekao je Terza.
- Zanimljivo mi je što su svi iz Paba dobili 3000 dinara, a tamo je proveo četiri meseca. Ja sam bio ubeđen da se oni gotive svi - rekao je Luka.
- Rekao sam odlično da poznajem Luksa i da devedeset posto ljudi neće da kaže šta misli, ne može očima da ga gleda. Minu znam odlično, danas je spustila glavu dole i mislim da ni prema njoj nije ispao korektan. U nastavku će isto kalkulisati - rekao je Anđelo.
Autor: N.Panić