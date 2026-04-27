Odluka koja menja tok rijalitija: Stanija Dobrojević konačno presekla i odlučila do kada ostaje u Eliti! (VIDEO)

Mnogi su se šokirali!

U toku je ''Mićina Igra istine'', a Lepi Mića prvo pitanje postavio je prvo pitanje Staniji Dobrojević koja je donela odluku da ostane do finala u ''Eliti 9''.

- Stanija da li su ovi procenti tvoja pobeda ili njihov poraz? - upitao je Mića.

- Hvala svima što su glasali, ovo je večeras bio test da li ću otići kući ili ostati ovde. Glavni krivac je Asmin koji me poslao u izolaciju, tako da definitivno ostajem do kraja - rekla je Stanija.

- Ona nije bila sa mnom u duelu niti se ja borim, tako da je to to. Ovo će Asminu biti najveća kazna, ja je nikad ne bih poslala. Meni Stanija ne predstavlja nikakvu konkurenciju, nas dve smo završile - rekla je Aneli.

- Asmin se sladio pakosti što je Bebica uzeo dušek na kom radim jogu, a to je tolika zloba da je to strašno. Ja sam ušla isključivo samo zbog bivšeg, a onda su se dešavali preokreti - rekla je Stanija.

- Ja sam očekivao da će Stanija imati preko 90 posto, ali da Bebica ima manje procenata od Sofije to nisam očekivao - rekao je Dača.

- Sofija, šta misliš ti o procentima? - upitao je Mića.

- Narod vidi sve mnogo bolje, ima čitavu situaciju i sve se vidi. Narod zanima Stanijino učešće i Asmin je tražio u svađi sa Majom ostrvo i svadbu. Što se tiče mene, ovo su realni glasovi jer sam ja i prošle godine bila bolje plasirana od Bebice - rekla je Sofija.

