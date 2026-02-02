Imaš 50 godina, a spavala bi s bilo kim: Bebica pred svima izvređao Kačavendu (VIDEO)

Ovome se niko nije nadao!

Voditelj Milan Milošević dao je reč ovonedeljnom vođi Saletu Luksu kako bi izabrao ovonedeljne potrčke.

- Koga ćeš prvog da podigneš? - upitao je Milan.

- Bora i Anastasija neka ustanu. Ivan i Vanja Prodanović. Maja i Filip. Jovana Mitić i Milan Stojičković, Dača i Sara, Anđelo i Aleksandra - rekao je Luks.

- Da li želiš da još neko ustane? - upitao je Milan.

- Ne. U izolaciju idu Milena i Dudić - rekao je Luks.

- Meni je sve ovo bezveze, ali njegovo pravo je da odabere koga hoće. Ništa ne može da se očekuje od mene više - kazala je Kačavenda.

- Milena nije žena za neku zabavu i šalu. Ja nisam emotivno čist prema nekom iz prošlosti. Njen bran je jedan moj dobar prijatelj. Ima više faktora zbog kojih ne bih ništa radio - kazao je Miki.

- Njen glas je sada pokazao da se ona veoma plaši svojih postupaka. Ona je pokazala da je po*rcljive prirode kada popije, zato sada najavljuje da ništa ne može više da se očekuje od nje kada je reč o alkoholu, veoma smešno - rekao je Bebica.

- Ja takve kao ti razbijam kao kantu - dodala je Milena.

- Bolje ti gledaj sebe, ja da ti kažem. Pokazala si kakva si ti, kanto jedna. Sve ono što si drugima zamerala, zapravo si sama pokazala. Ja makar nisam pokazao da bih se iz*ebao sa bilo kim u pedeset godina. Zaljubljena si u Janjuša, a po*ebala bi se sa Mikijem. Ti si jedna baba koja svojim sinovima pokazuje ku*čeve od svojih je*ača - kazao je Bebica.

- Ti si je*ao Miljanu, odrekao si sve svoje dece. Sada si sa ovom ku*kom Teodorom, život ti je takav - kazala je Milena.

Autor: S.Z.