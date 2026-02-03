VEZA PRED PUCANJEM?! Viktoru prekipelo nakon tvrdnji učesnika da je Mina komentarisala Terzu! (VIDEO)

Šok!

Tokom emisije ''Pretres nedelje'', potegla se tema oko odnosa Sofije Janićijević i Borislava Terzića Terze.

- Sofija mi je rekla ''pogledaj kakav je'', misleći na Milana. Ja to nikada nisam želela da izhovorim ovde zbog Terze i Sofije. Isto tako, meni je Terza rekla za njega: '''Pogledaj kako me gleda'' - rekla je Anita.

- To je bilo pre mesec dana, kakve veze ima? Komentarisala sam tako Milana pre više od mesec dana - kazala je Sofija.

- Džaba pojedinim učesnicima napori da mi upropaste vezu sa Sofijom! Ne može to tako - kazao je Terza.

- Da li je istina tvrdnja pojedinih učesnika da odvajaš Sofiju od svih? - upitao je voditelj.

- Ne odvajam je, ali što manje ljudi, to bolje. Nisu nam potrebni lažni ljudi i lažna prijateljstva, da se razumemo. Nije ni Bebica glup kada odvoji Teodoru od ljudi koji ih remete - rekao je Terza.

- Na koji sam ja nači ugrozio vezu tvoju Sofija? - upitao je Dača.

- Nisi mi ugrozio vezu - kazala je Sofija.

- Načinila si mi veliko zlo. Inače se svakom ko ki je zlo želeo vratilo, a ti si mi načinila veliko zlo - dodao je Dača.

- Ovo je sve očekivao. Naumio je da skloni nju od ljudi. Nije smela to da dozvoli. Dača nema ni 1% krivice, to veze s mozgom nema. Terza je rekao da mu je najidealniji odnos Bebice i Teodore, to što su se sklonili od svih. Mene samo zanima što Terza želi Sofiju da skloni od ljudi koji su uvek tu bili za njih? Smešno mi je to - rekla je Milena.

- Što ti ne kažeš zašto si Sofiju nameštala kod Vanje, a? - dodao je Terza.

- Glupe su ti izjave, Terza. Što se mene tiče, ako Sofija misli da tako treba, neka sluša Terzu. Poslednje što sam mislila da je moguće je da se skloni od Dače, ali dobro - rekla je Milena.

- Viktore, da li ti smeta jer se priča da je Mina komentarisala Terzu? - upitao je voditelj.

- Smeta mi, iskreno mi smeta - kazao je Viktor.

- Anita je pričala da sam joj ja rekla da ću Terzu da zovem napolju da bih imala se*s sa njim, to nije istina. Ja sam sa Terzom dva puta bila intimna, to je to. To za gledanje je bilo kada su se Sofija i on svađali - kazala je Mina.

Autor: S.Z.