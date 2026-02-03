Šta će biti tokom žurke?
Asmin Durdžić otkrio je danas kakav savet u vezi novca je dobio još kad je bio veoma mlad.
- Zaradio sam puno para kad sam bio klinac, odem u kafanu i nosim 20, 30 hiljada evra u džepu. I onda mi jedan čovek rekao: "Svako ko ima mozak će znati da je to sve što imaš u životu", reko u pravu je - rekao je Asmin.
- Ja imam jednu novčanicu koju nikad ne diram iz novčanika - rekao je Sofija.
- Ja sam kao klinac zamišljao kako imam para, imam auto, ribe, kunem ti se sve što sam zamišljao mi se desilo - rekao je Asmin.
Potom je do njih došao Luka Vujović i rekao Asminu kako Sara Stojanović želi da spava sa njim krevetu.
- Ja danas mogu opaliti trojku i Todićku i nju zajedno. Sve mi se ovo smučilo. Kad bi bar uveli dve, tri nove ribe - rekao je Asmin.
