U KAFANI SAM NOSIO 20, 30 HILJADA EVRA U DŽEPU! Nove Asminove lovačke priče, a tek da čujete šta kaže o devojkama: Ove su mi se smučile, mogu da OPALIM TROJKU! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šta će biti tokom žurke?

Asmin Durdžić otkrio je danas kakav savet u vezi novca je dobio još kad je bio veoma mlad.

- Zaradio sam puno para kad sam bio klinac, odem u kafanu i nosim 20, 30 hiljada evra u džepu. I onda mi jedan čovek rekao: "Svako ko ima mozak će znati da je to sve što imaš u životu", reko u pravu je - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja imam jednu novčanicu koju nikad ne diram iz novčanika - rekao je Sofija.

- Ja sam kao klinac zamišljao kako imam para, imam auto, ribe, kunem ti se sve što sam zamišljao mi se desilo - rekao je Asmin.

Potom je do njih došao Luka Vujović i rekao Asminu kako Sara Stojanović želi da spava sa njim krevetu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja danas mogu opaliti trojku i Todićku i nju zajedno. Sve mi se ovo smučilo. Kad bi bar uveli dve, tri nove ribe - rekao je Asmin.

Autor: R.L.

