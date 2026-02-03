AKTUELNO

Zadruga

HAJDE MI BAR POP*ŠI! Asmin traži od Sare da budu intimni, dobio POLJUBAC! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li će noćas pasti?

Asmin Durdžić i Sara Stojanović naprasno su se zbližili jer ju je on odabrao da ide sa njim u kuću Odabranih. Luka Vujović odmah je došao da ih posavetuje kad je video da leže zajedno.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ako te ponize, ti reci da ima ko da te brani, ako ti kaže neko ovo ono si, ono si, okej kaži ja služim za pražnjenje, ali bar me brani - rekao je Luka i nastavio:

- Kažeš: "Nisam ja kriva što biste vi volele da budete na mom mestu".

Foto: TV Pink Printscreen

- Treba biti zahvalan - rekla je Sara.

- Ako ništa, bar neka mi p*puši kad se napijem, ja se najviše zaljubim u devojku kad mi dobro p*puši - rekao je Asmin, a onda izmolio da ga ona poljubi.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

