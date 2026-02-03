HAJDE MI BAR POP*ŠI! Asmin traži od Sare da budu intimni, dobio POLJUBAC! (VIDEO)

Da li će noćas pasti?
Asmin Durdžić i Sara Stojanović naprasno su se zbližili jer ju je on odabrao da ide sa njim u kuću Odabranih. Luka Vujović odmah je došao da ih posavetuje kad je video da leže zajedno.
- Ako te ponize, ti reci da ima ko da te brani, ako ti kaže neko ovo ono si, ono si, okej kaži ja služim za pražnjenje, ali bar me brani - rekao je Luka i nastavio:
- Kažeš: "Nisam ja kriva što biste vi volele da budete na mom mestu".
- Treba biti zahvalan - rekla je Sara.
- Ako ništa, bar neka mi p*puši kad se napijem, ja se najviše zaljubim u devojku kad mi dobro p*puši - rekao je Asmin, a onda izmolio da ga ona poljubi.
Autor: R.L.