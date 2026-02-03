Terza URLIČE PREKO STOLA! Rešio da Sofiju potpuno odvoji od Dače i Kačavende, ona ne može da dođe do reči od njega! (VIDEO)

Preuzeo potpunu kontrolu nad njenim životom.

Naredno pitanje Bora Terzić Terza postavio je svojoj devojci Sofiji Janićijević.

- Što se tiče ograđivanja, da ja tebi branim nešto, smatram da si dobro postupila što nisi odgovarala, da li ti je Kačavenda bila prijatelj pravi kad se ogradila i ona i Dača - pitao je Terza.

- Da počnem od Dače, ja nisam reagovala na vašu svađu, jer ste se svađali i pre mog ulaska, nije mi ništa čudno i novo, prećutala sam kad si rekao da Dača nema pristup meni, Dača zna da ja vas volim i poštujem, kad je bio u besu, rekla sam mu da stane. Došao je pretres, Milan je rekao da nisi rekao, ja sam rekla da se meni nisi umešao u vezu, da te ne smatram pretnjom, preneo si mi samo za moje dobro, to sam i njemu rekla. Njegovo ponašanje je takvo kakvo je ne treba da se ogradiš od mene, ja volim vas oboje, ništa se nije promenilo što ne pričam osam sati s vama. Nije mi bilo jasno što si rekao da će mi se vratiti loše - rekla je Sofija.

- Ja sam rekao da ću je uvek štititi, a zlo nisam spomenuo. Ja njemu nisam dozvolio da jednu uvredljivu reč kaže za tebe, nikad nisi smela... Nisam dozvolio da te pljuje - rekao je Dača.

- Ogradili ste se od nje na prvu - urlao je Terza.

- Nikad nisi smela da dozvoliš ovo, ja sam bio dobar sa Terzom, samo sam negirao da sam to rekao, a on mi je psovao majku - rekao je Virijević.

- Ćutala je jer sam bio u crvenom, a vi ste se ogradili od nje - rekao je Terza.

- Ja njega ne krivim ovde, od njega sam ovo doživeo više puta. On nije kriv. A ti si se smejala, jako je ružno. Više ništa ne znam što se tebe tiče. Ja tebe i dalje volim kao osobu, razočarao sam se ali volim, bolje da se ogradim da ti ne bih pravio probleme. Za tebe me nije boleo k*rac zato sam se ogradio - naveo je Dača.

- Ti si rekao da će ona kod tebe da dođe i da plače kod tebe, rekao si da njega boli k*rac za nju - dobacio je Anđelo Dači.

- Pretio ti je prstom i rekao: "Hajde samo da te vidim da pričaš sa njim", on sa kojim smo vodili ratove prošle sezone - rekao je Dača.

- Ja sam rekla da se meni Dača ne meša u vezu i u najgorim trenucima nije pljuvao Terzu, meni je Terza delovalo smešno, on je meni u krevetu rekao: "Prvi put sam muško". Nije mi delovalo ozbiljno, ja ne dozvoljavam da kaže Dači ni mali kepecu, rekla bih mu nakon pet minuta, znam kako reagujem šta je čudno što se smejem - rekao je Sofija.

- On je preko mene hteo da dokaže kredibilitet u vezi, da je on glavni, smisleno te odvaja od ljudi koji su bili protiv njega kad te je gazio u prošloj sezoni. Nema potrebe da budem budala više - rekao je Dača.

- Nije ti bio mlad i nezreo kad je skakao i ginuo ovde za tebe - rekla je Kačavenda Sofiji.

- Što se tiče Milene, ne slažem se sa mišljenjem Terze, i kažem da mi ne komentarišu Milenu, i kad Janjuš priča o Mileni ja se sklonim - rekla je Sofija.

Autor: R.L.