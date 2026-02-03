SAD JE DOSTA! Luki pukao film nakon što ga je Anita OPAUČILA PEŠKIROM PO GLAVI, ona počela da ga štipa! (VIDEO)

Nikako da nađu sigurnu luku.

Luka Vujović i Anita Stanojlović nastavili su da se svađaju u odabranima, a ona mu je u jednom trenutku udarila ćušku peškirom.

- Odeš u garderober i presvlačiš se u garderoberu, kao ja što se presvlačim - vikala je Anita.

- Tvoj šorc je kao moje gaće - bio je besan Luka.

- Meni se ne vidi ona stvar, nosim bademantil - vikala je ona.

Anita je njega ćušnula peškirom po glavi, a on je presekao: "E sad je dosta".

- Dosta je, nećemo biti u vezi ako se ovako ponašaš - rekao je Luka.

- Ti se sa mnom sprdaš - navela je Anita i počela da ga štipa.

Autor: R.L.