Nisam mamu slušala, a ne njega: Sofija se polako pušta s lanca, Terzi se ovo nikako neće svideti! (VIDEO)

Donela odluku!
Sofija Janićijević i Vanja Živić porazgovarale su o Mileni Kačavendi ispred kazina, kada je Sofija priznala da njoj Borislav Terzić Terza ne može da zabrani da se druži s bilo kim.
- Smorila se baš - rekla je Vanja.
- Meni je mama napisala nešto u čestitci i nju nisam poslušala, a ne Terzu. Ja nisam rekla Terzi čak ni dobro, samo sam ćutala - rekla je Sofija.
- Baš si je povredila - rekla je Vanja.
- Ja nju nikad nisam uvredila da bi se osećala uvređenom - rekla je Sofija.
- Nisi, ali ovo je povredilo. Biće to sve okej - rekla je Vanja.
Autor: N.Panić