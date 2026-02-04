AKTUELNO

ZGROŽENA: Mama Džehva šokirana količinom ALJKAVOSTI pojedinih učesnika, zatekla prozor koji ju je totalno RAZBESNEO! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Gordana Džehverović stigla je u Belu kuću, kako bi proverila koliko su učesnici Elite tokom nedelje za nama brinuli o prostoru u kojem žive.

Foto: TV Pink Printscreen

Ona je ušla u kihinju, gde je zatekla prizor koji ju je izbacio iz takta. Naime, videla je da učesnici nisu sklonili za sobom nakon jela, te je šokrano odreagovala.

- Nije mi jasno da ostavite sve ovako. Ovo je vaša kuća, vaša scena. Malo samo truda da uložite. Pogledajte kakva vam je kuhinja...strašno. Nije ih sramota blam postupaka, a jeste da uzmu i počiste - kazala je Džehva.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

