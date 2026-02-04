LETI PERJE: Sofija i Terza ušli u žestok verbalni sukob sa Dačom! Uvrede se samo množe! (VIDEO)

Haos!

Tokom emisije ''Radio Amnezija'' došlo je do žestoke rasprave između Sofije Janićijević i Borislava Terzića Terze sa Dačom Virijevićem.

- Ja moram da prekinem ove šlagere. Naravno da Sofiji nije potrebna Kačavenda. Nikakv prijatelj on njoj nije. U pedeset godina ne zna da se ponaša. Izdala je ljude s kojima je dobra bila, a kafu pije sa Lukom, koji joj je najstrašnije stvari izgovarao - kazao je Terza.

- Evo, evo šta priča Terza. Slušaj ga, on se od tebe ogradio kad je Milica ušla - kazao je Dača.

- Sedi tu, skraćeni - dodao je Terza.

- On meni ne može da određuje s kim ću biti dobra, ne treba da prebacuješ na njega sve, Dačo - rekla je Sofija.

- Milena i ja smo se sa Terzom zbog tebe svađali, a ti mu sada daješ da nam on svašta izgovara, sram da te bude - rekao je Dača.

- Kačavenda i ti ste se odvojili od mene bez razloga. Nemoj da prebacuješ išta na Terzu - kazala je Sofija.

Autor: S.Z.