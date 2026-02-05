AKTUELNO

Haos u najavi: Maja saznala kako je Anita blati iza leđa, najavila pakao! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Ako vidi klip ovo joj neće oprostiti!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Maju Marinković.

- Šta kažeš na to što te Anita ogovara kako si kvarna što se mešaš u njenu vezu i kako si Filipu bila samo za dva puta? - glasilo je pitanje.

Ja sam Venera, on je Apolon: Aneli priznala da li bi volela Anđelu da rodi sina! (VIDEO)

- Ovo je drugo pitanje, a Anita opet kaže da nije rekla. Ako bude klip reći ću šta imam, a sad ne mogu jer ona to negira - rekla je Maja.

- Ne mogu da morališem za postupke koje sam ja radila. Ne mogu da kažem da je Maja utorak, kad sam ja bila utorak - dodala je Anita.

- Ja protiv nje nemam ništa. Meni nešto kad zasmeta to kažem istog trenutka i ne razmišljam da li će neko da se ljuti na mene i ne volim da ćoškarim i ogovaram - govorila je Maja.

- Ako Anita zamera Luki Maju nije normalno da vas dve pričate i da menjate garderobu. On tebi ide na sve to u prodavnicu - rekao je Terza.

Tetovka, blam, jahala šipke: Kačavenda natrljala Sofiji na nos sve što je radila za nju, ona konačno razvezala jezik i zgazila Daču! (VIDEO)

- Ja sam nju pitala da li Luka može da mi ide u prodavnicu i ona je rekla da idem da mu dam pare. Ne mislim da sam kvarna, više mislim da sam namazana. Mešala sam se u veze jer su mi ljudi to dozvoljavali, a ne bih to radila da nisam imala povratnu - dodala je Marinkovićeva.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

