Pored ovakvih prijatelja, neprijatelji joj ne trebaju: Jovana otrčala kod Majine ljute suparnice, pa je napljuvala za sve pare! (VIDEO)

Maja će izgoreti ako ovo sazna!

Jovana Cvijanović otrčala je kod Tanje Stijelje Boginje i brže-bolje izogovarala svoju prijateljicu Maju Marinković zbog druženja s Aneli Ahmić.

- Samo ja, pa ja, ja sam sve i ja određujem. Kao povišen ton? Da, povišen ton, nije kao pre dve godine. Oni svi mogu da komentarišu nekog, a ja kad komentarišem onda ja nisam dobro - rekla je Jovana.

- Ti trebaš da ustaneš i kažeš sve glasno i jasno - rekla je Anastasija.

- Ja sam rekla da su njih dve blam. Ne družim se više s Majom toliko jer mi nije prirodno da one idu sa suda i viču: ''Mi smo Ceca i Jeca'' - rekla je Jovana.

Autor: N.Panić