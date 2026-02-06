AKTUELNO

Čuva Borina pisma, a ljubi se sa Muratom: Anastasija više ne zna gde udara, Santana izgoreo gledajući klip kako se ljubi sa drugim (VIDEO)

Nije joj lako!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom je Bora Santana pogledao poljupce Anastasije Brčić i Murata.

- Ovo je bilo pomirenje, prijateljsko. Ovo je bilo u utorak samo - rekao je Murat.

- Ona je i sa Borom govorila da su prijatelji. Murat dhvata da joj treba vremena da se oporavi od svega - rekla je Hana.

Novi raskid u Eliti na pomolu? Veza Mine i Viktora na klimavim nogama, ljubomora izazvala dramu (VIDEO)

- Ona je napravila rebus ovde. Ako tri puta napraviš istu stvar... Ona kao tera Bori inat, a ja mislim kontra. Mislim da se njoj stvarno više sviđa Murat. Ima taj odbrambeni mehanizam. On je šmekerski odradio ono pismo. Njoj se đasvi Murat, samo nije prelomila u svojoj glavi - rekao je Ivan.

- Ja sam rekla da mi se sviđa Murat, ali da mi je još teško zbog svega i ne mogu ući iz veze u vezu. Ne osećam ništa više - rekla je Anastasija.

- To je to! Neka se ljube ljudi, mladi su. Ja se slažem sa Ivanom. Ona je meni uvek govorila da joj se sviđa Murat. Ona mi je prvo rekla u snu, probudila me i rekla da joj se sviđa Viktor i onda sam se ja poljubio sa Todićkom. Hana je najbolje zna i treba da je podrži. Ja ih ne diram, taj film više neće gledati - rekao je Bora.

Uplašio se da je ona psihopata! Asmin doživeo amneziju na Jovanine poljupce, ona šokirala svojim priznanjem: Dopisivala sam se sa Janjušem sa šest laž

- Murat je previše dobar za nju i nju to ne radi. Ja kao njena drugarica više ne znam ko joj se sviđa - rekla je Boginja.

- Anastasija i ja smo pričali bez bubica i ona mi je govorila da joj nedostaje Bora, da joj Murat energetski ne odgovara. Ja sam pričao o mojim emocijama prema Bori. Ona je nekoliko puta čitala pismo za Bundevicu. Ona i dalje čuva pismo od Bore - rekao je Uroš.

