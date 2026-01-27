Plače kao kiša: Anita se raspala na komade, više nego ikad sumnja u Lukine emocije prema Aneli (VIDEO)

Nije joj lako!
Tokom emisije Anita Stanojlović je počela da plače jer će Luka narednih sedam dana provesti u izolaciji sa bivšom verenicom Aneli Ahmić.
- Znam da veruješ meni i da veruješ u nas. Ajde, nemoj da plačeš! - rekao je Luka.
- To je sve zbog tebe, da si se ponašao normalno ne bi postavila - rekla je Anita.
- Nije ljubavi, ostavili bi kad tad - rekla je Anita.
- Poslaće me za dva meseca opet sa njom, to je normalno - rekao je Luka.
- Nije normaln! Što mene nisu nikad poslali sa Matorom - pitala je Anita.
Autor: A.Anđić