Zadruga

Plače kao kiša: Anita se raspala na komade, više nego ikad sumnja u Lukine emocije prema Aneli (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nije joj lako!

Tokom emisije Anita Stanojlović je počela da plače jer će Luka narednih sedam dana provesti u izolaciji sa bivšom verenicom Aneli Ahmić.

- Znam da veruješ meni i da veruješ u nas. Ajde, nemoj da plačeš! - rekao je Luka.

- To je sve zbog tebe, da si se ponašao normalno ne bi postavila - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije ljubavi, ostavili bi kad tad - rekla je Anita.

- Poslaće me za dva meseca opet sa njom, to je normalno - rekao je Luka.

- Nije normaln! Što mene nisu nikad poslali sa Matorom - pitala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A.Anđić

