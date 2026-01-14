Suza suzu stiže: Hana plače kao kiša, ubeđena da Nerio nije zainteresovan za nju (VIDEO)

Nije joj lako!

Hana Duvnjak osamila se u garderoberu gde joj se pridružio i Nerio Ružanji. Ona je zaplakala zbog samoće koju oseća pored njega.

- Ti ćutiš kraj mene i izgledaš smoreno - rekla je Hana.

- Nije to zbog tebe, smoren sam - rekao je Nerio.

- Rekao si da imaš promene raspoloženja, to je od mog ulaska - rekla je Hana.

- Pirtao me Darko, a ja sam rekao poslednjih sedam dana. Nisi ti ništa kriva, samo počinjem da pucam ponovo. Hoću samo da ćutim - rekao je Nerio.

- Nemoj, vidiš da se sve okrene na mene. Ja sam ponovo loše - rekla je Hana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić