ANITA SE RASULA NA KOMADE: Plače i jeca na sav glas, dobila trajnu pedalu od Filipa! Posle ovoga nema nazad (VIDEO)

Nije joj lako!

Filip Đukić došao je kod Anite Stanojlović kako bi joj skrenuo pažnju na ponašanje i kako bi joj ponovio da je stavi tačku na njihov odnos nakon njenog muvanja sa Lukom Vujovićem.

- Nit sam tebi zamerio, nit sam njemu zamerio samo ne želim da budem u ovome. Imate pravo da radite šta hoćete, mene to ne zanima. Nisam vas ja terao u to - rekao je Filip.

- Kaži prvo meni, što pred svima - rekla je Anita.

- Hoću da pričam šta mislim u trenutku. Nisam te uvredio - rekao je Filip.

- Mene jesi - rekla je Anita.

- Ako nešto radite stanite iza toga. Sad će drugi da vas makljaju. Ja ispadam sad loš prema tebi jer praviš scene i plačeš - rekao je Filip.

Autor: A.Anđić