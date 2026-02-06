AKTUELNO

Domaći

KO JE POZNATI MUŠKARAC KOJI JE MUVAO ANITU? Fanovi ubeđeni da je reč o nekome od njih! Jedan je POZNATI FUDBALER, a drugi ČUVENI REPER!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Pixabay.com ||

Da li su u pravu?

Anita Stanojlović, aktuelna učesnica "Elite 9", pričala je svom dečku Luki Vujoviću da ju je još jedan poznati muškarac muvao, te da nikako nije mogla da ga odbije od sebe.

Foto: TV Pink Printscreen

Ona je istakla da joj je konstantno pisao, kao i da mu ona ni na jednu poruku nije odgovarala, a Luka je istakao da zna o kome se radi, kao i da ga on lično poznaje.

Anita je tom prilikom rekla da mu ime počinje na slovo "V", dok ju je Luka upitao da li ima i slovo "O" u imenu, što je ona potvrdila. S tim u vezi, fanovi su počeli da nagađaju o kom poznatom frajeru je reč.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

I dok jedni pričaju da je u pitanju čuveni reper Vojaž, drugi tvrde da se radi o Vladimiru Volkovu, a ostaje da se otkrije da li je nešto od ovoga istina.

Foto: Instagram.com/Printscreen

Autor: R.L.

