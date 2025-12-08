Ti još voliš Milicu Kemez! Aneli raskrinkala Boru Santanu, smatra da je odnos isti kao i njen sa Alibabom! (VIDEO)

Da li je u pravu?

Aneli Ahmić dala je mali budžet Bori Santani, i uporedila njegov odnos sa Milicom Kemez sa njenim odnosom sa Asminom Durdžićem.

- Meni je tebe žao, uvek kad te vidim vidim te tužne, suzne oči, mislim da još voliš Milicu. Ja znam kako je to, tako je i mene ovaj povredio. Glavonja dosta. Boro mislim da si malo dvoličan - navela je Aneli.

- Nije isto, tebi Stanija nije bila drugarica, a taj dečko je bio kod mene kući - rekao je Bora.

- Ja tebe poštujem, ti si sportista, za mene si ti jedan primer momka ponašaš se kao da imaš 27, 28 godina - rekla je Aneli i dala srednji budžet Viktoru Gagiću.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.