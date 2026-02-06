AKTUELNO

JEZIVE UVREDE! Advokatica i Jakšićka započele RAT DO ISTREBLJENJA, odzvanja dvorište od njihovih URLIKA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Čašćavaju se kao nikad.

Jovana Mitić advokatica nastavila je svađu sa Aleksandrom Jakšić danas u dvorištu, te su se čašćavale gnusnim uvredama.

- Mene ne moraju da džaraju da bih postojala ovde - rekla je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Čuli smo sinoć da si gora od Bore - rekla je Jakšićka.

- Ne možete da me uprljate, jer mi je duša čista, bolesnice bolesna. Tek ću ja da pričam šta se ovde radilo, nikad nećete biti ja, to se školuje i vaspitava - navela je Jovana.

- Nemoj da psuješ Mići ćerku - navela je Aleksandra.

Foto: TV Pink Printscreen

- Možete da stanete u red i da mi k*rac popušite. Nećeš ući u Evropsku Uniju jer će Francuska da te tuži - rekla je advokatica.

Autor: R.L.

