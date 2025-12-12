Na sedmom nebu: Mina i Viktor cvetaju od ljubavi, cimeri ih nahranili prelepim komentarima (VIDEO)

Blistaju kao nikad!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip ljubavnih igrarija Mine Vrbaški i Viktora Gagića u krevetu.

- Ovo je svakodnevno, ne odvajamo se. Prija mi baš i jedva čekam da mi se vrati - rekao je Viktor.

- Lepo nam je, uživamo i imamo razne teme. Emisija mi prolazi lagano, nisam više opterećena. Pažljiv je, marljiv, nenametljiv, kao da sam pronašla ponovo sebe. Drago mi je da smo se energetski poklopili. Ja se ne obazirem na komentare ostalih Elitara. Podetinjila sam totalno - rekla je Mina.

- Ona je rekla da se njoj Viktor sviđao od prvog dana. Oni se ne odvajaju i nekako mi liče - rekla je Sara.

- Ja ovako nešto nisam imao do sad - rekao je Viktor.

- Dokle je došlo da je Mina od nekoga starija sedam godina!? Ona je imala 16 godina kad je ušla, ovo više nije za nas - rekao je Janjuš.

Autor: A.Anđić