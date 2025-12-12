AKTUELNO

Zadruga

Na sedmom nebu: Mina i Viktor cvetaju od ljubavi, cimeri ih nahranili prelepim komentarima (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Blistaju kao nikad!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip ljubavnih igrarija Mine Vrbaški i Viktora Gagića u krevetu.

- Ovo je svakodnevno, ne odvajamo se. Prija mi baš i jedva čekam da mi se vrati - rekao je Viktor.

- Lepo nam je, uživamo i imamo razne teme. Emisija mi prolazi lagano, nisam više opterećena. Pažljiv je, marljiv, nenametljiv, kao da sam pronašla ponovo sebe. Drago mi je da smo se energetski poklopili. Ja se ne obazirem na komentare ostalih Elitara. Podetinjila sam totalno - rekla je Mina.

- Ona je rekla da se njoj Viktor sviđao od prvog dana. Oni se ne odvajaju i nekako mi liče - rekla je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ovako nešto nisam imao do sad - rekao je Viktor.

- Dokle je došlo da je Mina od nekoga starija sedam godina!? Ona je imala 16 godina kad je ušla, ovo više nije za nas - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Želim da budem uz nju: Aneli i Asmin ne mogu da sakriju sreću jer su ponovo bliski, evo šta ih je odalo (VIDEO)

Zadruga

MASNO IH IZVREĐAO! Luka krenuo redom po učesnicama: Ti si smor, davež, promašen slučaj! (VIDEO)

Zadruga

OVO JE SVE ŠTO VOLIM! Dragana pripremila iznenađenje Matoroj: Slave osam meseci velike ljubavi! (VIDEO)

Zadruga

Ovo nisu očekivali! Gledateljka vratila krila Anđeli i Gastozu, zamolila ih samo jedno, oni zanemeli! (VIDEO)

Domaći

NIKAD NE POTCENJUJ MOĆ TIHE ODLUČNOSTI! Maja podgrejala sumnje da nije imuna na Luku, pa ubacila u petu i demolirala Asmina i Aneli: Napravila ih je l

Zadruga

Zaurlao iz petnih žila: Alibabi pukao film i zapušio usta Hani, više neće smeti da spominje Noru! (VIDEO)